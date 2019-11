Giudice Sportivo, tutti gli squalificati: stangata per Olsen, due turni a Lapadula

Arrivano le prime sentenze del giudice sportivo dopo l'ultima giornata di campionato. Il portiere del Cagliari Robin Olsen è stato squalificato per quattro giornate oltre ad aver ricevuto 10mila euro di ammenda per aver "spinto e colpito con una spallata veemente al petto un calciatore avversario e dopo aver subito un colpo alla bocca, colpito lo stesso con una forte manata tra collo e viso" inoltre il giocatore "mentre usciva dal campo in seguito all'espulsione ha indirizzato al Quarto Ufficiale un'espressione ingiuriosa".

SQUALIFICATO ANCHE LAPADULA - Il Giudice Sportivo ha deciso di punire con due giornate di squalifica Gianluca Lapadula, attaccante del Lecce, per aver "a gioco fermo, dopo aver subito una spinta e una spallata da un avversario, colpito quest'ultimo con la testa all'altezza della bocca". Al giocatore italo-peruviano è stata comminata anche una multa da 10mila euro.

LE ALTRE SQUALIFICHE - Oltre a questi due casi, vengono sanzioni pure altri calciatori. Sono stati squalificati anche Cacciatore, per aver "volontariamente colpito la palla con le mani impedendo la segnatura di una rete"; e Jajalo per semplice doppia ammonizione. Arrivati alla quinta sanzione e dunque squalificati dopo la diffida: Missiroli della SPAL, Toloi dell'Atalanta e Zaniolo della Roma.