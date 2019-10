Giudice Sportivo, un turno a Kluivert ed al tecnico Liverani

(ANSA) - ROMA, 22 OTT - Un solo giocatore squalificato in Serie A dopo l'8/a giornata di campionato. Si tratta del romanista Justin Kluivert, espulso per doppia ammonizione domenica scorsa durante Samp-Roma. Lo ha deciso il Giudice sportivo che ha invece squalificato per una giornata (e 10mila euro di multa) il tecnico del Lecce, Fabio Liverani, per "un'espressione irriguardosa, accompagnata da gesto di plateale dissenso" nei confronti dell'arbitro e per due giornate (e 5mila euro di multa) il tecnico in seconda del Genoa, Roberto Muzzi "per atteggiamento irrispettoso e un epiteto insultante" nei confronti del direttore di gara.