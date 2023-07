Giuntoli alla Juve, ci siamo: è atteso domani a Torino per la firma

L’ufficialità di Cristiano Giuntoli alla Juventus è ormai questione di ore.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

L’ufficialità di Cristiano Giuntoli alla Juventus è ormai questione di ore. Secondo quanto riporta Sky Sport, l’ex direttore sportivo del Napoli è atteso domani a Torino per firmare il contratto che lo legherà ai bianconeri per i prossimi cinque anni. In programma anche un incontro con Manna per portare la pianificazione del mercato in totale condivisione con l'allenatore Allegri.