Giuntoli alla Juve riprende le idee di Napoli: spunta Beto se parte Vlahovic

La Juventus balla sulle punte. Se il focus del mercato bianconero, in vista di gennaio, riguarda soprattutto il centrocampo, non è da escludere che il ds Cristiano Giuntoli miri a cambiare qualcosa lì davanti. Tutto dipenderà ovviamente dall'eventuale cessione di Dusan Vlahovic, un tema non particolarmente caldo al momento, ma che la Juve valuta comunque possibile.

Il Corriere dello Sport elenca una serie di ipotesi. Idea Beto? Tra le alternative, secondo il quotidiano, spunterebbe anche il centravanti portoghese: passato in estate dall'Udinese all'Everton per circa 30 milioni di euro, in questo momento non sta trovando grandissimo spazio col secondo club di Liverpool. Giuntoli, per la cronaca, lo aveva già trattato da vicino ai tempi del Napoli.