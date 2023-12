Giuntoli, assalto a Koopmeiners: lo vuole subito per la Juve (come lo voleva a Napoli)

Come scrive La Gazzetta dello Sport, la Juventus è consapevole dell’importanza di Koopmeiners per Gasperini

Teun Koopmeiners è l’ultima tentazione della Juventus per rinforzare la mediana in ottica scudetto. Il più classico dei ritorni di fiamma: il 25enne “tuttocampista” olandese alla Juve piace da un paio di stagioni e a Giuntoli dai tempi di Napoli.

Come scrive La Gazzetta dello Sport, la Juventus è consapevole dell’importanza di Koopmeiners per Gasperini e delle resistenze del club di Percassi, che in agosto ha rifiutato i 48 milioni del Napoli con l’intenzione di trattenere il centrocampista almeno fino a giugno con Gasp. Eppure alla Continassa vogliono provare a tentare la Dea subito