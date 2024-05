Giuntoli assente per l'anteprima del film scudetto: svelato il motivo

C'erano tutti o quasi, ieri, a sfilare sul red carpet tricolore del Cinema Metropolitan per l'anteprima di “Sarò con te”, il film della vittoria dello scudetto

Mancava qualcuno. Come l'ex ds. Come scrive il quotidiano Corriere dello Sport oggi in edicola, il ds Giuntoli, l'altro scultore della statua immortale, ora è alla Juve e nonostante i ricordi, e forse la voglia di un tuffo nel glorioso passato, resta a Torino per legittimi motivi di opportunità.