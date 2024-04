Giuntoli, collaboratore a sorpresa alla Juve: spunta il nome di Chiellini

La 'Gazzetta dello Sport' oggi in edicola fa il punto sulla rivoluzione dirigenziale che sta progettando Cristiano Giuntoli

La 'Gazzetta dello Sport' oggi in edicola fa il punto sulla rivoluzione dirigenziale che sta progettando Cristiano Giuntoli in casa Juventus e spiega che i cambiamenti non si fermeranno all'arrivo di Giuseppe Pompilio, suo braccio destro ai tempi di Napoli, e Stefano Stefanelli, attuale direttore sportivo del Pisa.

Dopo l'addio di Pavel Nedved i tifosi chiedono a gran voce l'inserimento nell'organigramma di un grande ex e - si legge - la scelta potrebbe ricadere su Giorgio Chiellini, ex difensore della Juventus che a Los Angeles - dopo aver appeso gli scarpini al chiodo - sta vivendo la sua prima esperienza da dirigente.