Giuntoli e la FIGC insieme per i vivai. Ma il progetto di Gravina coinvolge anche altri dirigenti

Anche Cristiano Giuntoli farà parte del “gruppo di lavoro consultivo” che Gabriele Gravina sta per varare con l’intento di elaborare soluzioni per cercare di uscire dalla crisi del nostro calcio e per aumentare il raccordo tecnico tra la Figc e i club. Il progetto - sottolinea Tuttosport - è quello di insediare un tavolo di lavoro consultivo voluto dal presidente federale per lo sviluppo dei vivai.

L’idea del presidente federale è appunto quella di mettere assieme alcuni tra i più esperti dirigenti di club, ciascuno con le proprie competenze ed esperienze ad arricchire il gruppo di lavoro. Le prime “convocazioni” riguardano Beppe Marotta, ad dell’Inter; Frederic Massara, ex ds del Milan; Umberto Marino, dg dell’Atalanta; Piepaolo Marino, ex ds dell’Udinese; Giovanni Sartori, ds del Bologna e, appunto, Cristiano Giuntoli. L’attuale dt della Juventus ricoprirà il ruolo di coordinatore del gruppo di lavoro che è destinato ad ampliarsi, appunto, a lavorare per fornire soluzioni all’emorragia di talenti italiani a scapito degli stranieri