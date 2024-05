Giuntoli ha fatto arrabbiare Allegri a gennaio: gli ha preso un giocatore a sorpresa

Tra i motivi della rottura tra Massimiliano Allegri e Cristiano Giuntoli c'è anche il calciomercato di gennaio

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Tra i motivi della rottura tra Massimiliano Allegri e Cristiano Giuntoli c'è anche il calciomercato di gennaio. Dopo il girone d'andata la Juventus era infatti punto a punto con l'Inter e il tecnico livornese, che praticamente subito ha perso sia Pogba che Fagioli, aveva chiesto al suo dirigente un innesto d'esperienza in mezzo al campo così da fronteggiare meglio la situazione d'emergenza con cui stava convivendo da mesi.

Allegri non aveva chiesto alcun acquisto folle, ma uno tra Giacomo Bonaventura e Roberto Pereyra. Due centrocampisti in scadenza di contratto - e quindi acquistabili per una manciata di milioni di euro - che avrebbero potuto dare subito un aiuto alla mediana bianconera. Per pronta risposta, Giuntoli nelle ultime ore ha chiuso l'acquisto dal Southampton di Carlos Alcaraz. Lo riporta Tmw.