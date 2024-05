Giuntoli, la lite con Vaciago e non solo: ecco perché la Juve ha esonerato Allegri

Dal Corriere dello Sport di oggi emerge qualche retroscena e dettaglio poco noto in merito alle modalità dell’addio tra la Juventus e Massimiliano Allegri.

Dal Corriere dello Sport di oggi emerge qualche retroscena e dettaglio poco noto in merito alle modalità dell’addio tra la Juventus e Massimiliano Allegri. A volte, si legge, anche amori intensi e duraturi possono risolversi nel giro di dieci minuti. Perché questo, scrive il quotidiano, è il tempo impiegato dall’amministratore delegato dei bianconeri, Maurizio Scanavino, a comunicare al proprio tecnico la decisione di separare le strade professionali per via degli episodi sopra le righe dopo la finale di Coppa Italia.

Non c’era molto da dirsi, giusto qualche freddo convenevole da scambiare. Le motivazioni dell’allontanamento di Allegri erano già state esplicate all’interno della lettera consegnata a Max dall’avvocato e in cui sostanzialmente emergeva una contestazione in cinque punti: dalle reazioni contro gli arbitri nei secondi conclusivi di Atalanta-Juventus al danneggiamento del materiale fotografico come da denuncia di LaPresse, dalla lite con il direttore di Tuttosport (poi risolta) alle urla nei confronti degli addetti di sicurezza (ricostruzione, questa, contestata da Allegri) fino alla discussione con Giuntoli che sarebbe proseguita addirittura fino al momento di salire sul pullman che riportava all’albergo.

Ancora invece non è stata registrata alcuna mossa della proprietà volta a trovare un accordo sullo stipendio rimanente da pagare ad Allegri (7 milioni di euro netti fino al 30 giugno 2025). Di sicuro non sono vere le voci che vorrebbero il tecnico aver rifiutato una proposta di buonuscita.