Giuntoli motivo di contrasto con la Juve, ma Allegri non si è opposto: cosa non gli è piaciuto

Massimiliano Allegri contro Cristiano Giuntoli? No, l'allenatore non si è opposto alla scelta della Juventus di tesserare (prossimamente) il direttore

TuttoNapoli.net

Massimiliano Allegri contro Cristiano Giuntoli? No, l'allenatore non si è opposto alla scelta della Juventus di tesserare (prossimamente) il direttore sportivo del Napoli. Ma una cosa non gli è andata a genio, come riporta La Repubblica:

"Sarà fondamentale anche capire come si svilupperà la questione Giuntoli, uno dei motivi di contrasto tra allenatore e dirigenza. Max ha però voluto chiarire la sua posizione: «Non ho il potere, né lo voglio avere, di scegliere il ds, il magazziniere o il segretario. Non ho mai messo bocca né, soprattutto, veto. Sono molto aziendalista e collaboro con tutti». In effetti, Allegri non si è opposto alla scelta del ds del Napoli, operata da Calvo, ma non ha gradito di non essere stato coinvolto nel processo decisionale: lo riteneva doveroso, visto che a novembre Elkann lo indicò come «punto di riferimento dell’area sportiva», due mesi prima che Calvo venisse nominato chief football officer”.