Giuntoli non dimentica le sue liste napoletane: vuole alla Juve un suo vecchio pallino

Così scrive Tuttomercatoweb sull'ex direttore sportivo del Napoli,

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Terzo colpo di Giuntoli in casa Lille? Il vecchio pallino di Napoli per la Juve, idea Zhegrova. Così scrive Tuttomercatoweb sull'ex direttore sportivo del Napoli, che per la Juve continua a pensare a calciatori inseguiti sin dai tempi di Napoli: "Un pallino di Cristiano Giuntoli, sin dai tempi del Napoli, è senza dubbio Edon Zhegrova.

Che già ai tempi del Napoli è stato seguito a più riprese dell'allora uomo mercato azzurro e adesso deus ex machina delle trattative di casa Juventus. Acquistato al Lille per 7 milioni di euro dal Basilea nel gennaio del 2022, ha un contratto fino all'estate del 2026 con il club transalpino con cui ha segnato 11 reti con 9 assist in questa stagione".