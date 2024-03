Giuntoli per la sua Juve ripensa sempre a vecchi pallini del Napoli: nel mirino il pupillo di Sarri

La Juventus inizia già a programmare la prossima stagione, ma non può farlo pienamente

TuttoNapoli.net

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

La Juventus inizia già a programmare la prossima stagione, ma non può farlo pienamente. Questo perché, come riportato da Tuttosport, occorre prima sapere quale competizione europea giocheranno i bianconeri nel 2024-2025. L'obiettivo è qualificarsi per la Champions League ed è anche vicino, ma finché non c'è la certezza è difficile affondare il colpo anche sul mercato. C'è poi il Mondiale per club, che è di fondamentale importanza e per il quale servirà che la Lazio non vinca la Champions, mentre il Napoli dovrà eliminare il Barcellona per sperare di superare la Vecchia Signora nel ranking UEFA.

Il Football Director Cristiano Giuntoli ha comunque cerchiato in rosso alcuni nomi sul suo taccuino. Oltre a Giacomo Bonaventura e a Felipe Anderson, entrambi in scadenza, ma con il primo che ha un rinnovo automatico con la Fiorentina al raggiungimento del 70% delle presenze totali in stagione, interessa pure Matias Vecino, centrocampista di esperienza della Lazio, che potrebbe far crescere la Juventus di Allegri alzando un po' l'età media.