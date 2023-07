Giuntoli resta vicino alla Juve: l'ex azzurro vola negli Stati Uniti con la squadra

La Juventus è partita dall'aeroporto di Caselle con direzione Stati Uniti per una tournée dal sapore di europeo.

TuttoNapoli.net

La Juventus è partita dall'aeroporto di Caselle con direzione Stati Uniti per una tournée dal sapore di europeo. Negli States la squadra di Allegri affronterà prima il Barcellona (domenica a Santa Clara, ore 4.30 italiane), quindi il Milan (28 luglio a Los Angeles, ore 4.30 italiane) e infine il Real Madrid (3 agosto a Orlando, ore 1.30 italiane).

Assenti i giocatori in uscita, così come Rabiot (problema al polpaccio) e Fagioli (tonsillite), per il resto tutti a disposizione di Massimiliano Allegri. Con la comitiva bianconera a Caselle pochi minuti fa si è presentato anche il nuovo uomo mercato Cristiano Giuntoli che accompagnerà la squadra nel suo tour estivo negli Stati Uniti.