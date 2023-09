Giuntoli risponde a Bonucci: "La Juve rispetta tesserati e soprattutto le regole"

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Cristiano Giuntoli, direttore sportivo della Juventus, è intervenuto ai microfoni di DAZN a pochi minuti dalla sfida contro la Lazio. Il dirigente ha risposto in merito alle situazioni Pogba e Bonucci:

Come avete vissuto la situazione Pogba?

"Situazione spiacevole ma ho visto bene i ragazzi, concentrati. Si sono presentati molto bene dai rientri in nazionale".

Quali sono i prossimi passi?

"Situazione spiacevole, ripeto. Aspettiamo gli esiti finali, poi decideremo insieme all'agente del giocatore il da farsi".

Come risponde alle dichiarazioni di Bonucci?

"Non mi piace parlare al di fuori dalle sedi opportune di certe cose. Non commentiamo gli altri ma siamo convinti di aver rispettato tutti i nostri tesserati e soprattutto le regole".

Ha parlato con Sarri?

"No, ma lo ringrazio per gli apprezzamenti fatti. Abbiamo passato anni bellissimi ma adesso sto pensando alla Juventus, al bellissimo rapporto che ho con l'allenatore e tutto lo staff".