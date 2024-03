Giuntoli, sgarbo a Sarri? La Juve è vicina a Felipe Anderson a parametro zero

l quotidiano 'TuttoSport' oggi in edicola fa il punto sul futuro di Felipe Anderson, attaccante brasiliano in scadenza di contratto con la Lazio

© foto di www.imagephotoagency.it

Il quotidiano 'TuttoSport' oggi in edicola fa il punto sul futuro di Felipe Anderson, attaccante brasiliano in scadenza di contratto con la Lazio. E spiega che la Juventus nelle prossime settimane proverà a stringere con la sua sorella-agente per chiudere l'accordo.

La richiesta di un quadriennale da quattro milioni di euro netti a stagione è stata ritenuta troppo alta da Cristiano Giuntoli, la Juventus è pronta a mettere sul piatto tre anni di contratto, da circa tre milioni di euro netti a stagione, ed è questa una offerta che potrebbe bastare per arrivare alla fumata bianca.

E' grossomodo la stessa cifra offerta da Claudio Lotito che non pare intenzionato a rilanciare e a parità di offerta - si legge - il giocatore ex West Ham preferirà il trasferimento a Torino.

Felipe Anderson negli scorsi mesi ha rifiutato una ricca offerta dell'Al-Shabab: la società araba aveva messo sul piatto otto milioni di euro, ma il giocatore preferisce restare in Europa e, nello specifico, in Serie A, con Allegri e Giuntoli sempre più convinti di mettere a segno questo colpo a parametro zero.