Giuntoli sui vecchi obiettivi del Napoli: bussa di nuovo al Lille per il sostituto di Vlahovic

Cristiano Giuntoli starebbe puntando l'attaccante del Lille come rinforzo per il reparto avanzato bianconero

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

La Juventus ha messo nel mirino Jonathan David. Come riferisce il quotidiano Tuttosport, Cristiano Giuntoli starebbe puntando l'attaccante del Lille come rinforzo per il reparto avanzato bianconero. Seguendo la scia dell'operazione che nel 2020 condusse Victor Osimhen proprio dal club francese fino al Napoli. I rapporti fra i due club sono ottimi e la valutazione dell'attaccante si aggira intorno ai 60 milioni di euro. Una cifra leggermente inferiore a quanto la Juventus incasserebbe per Vlahovic, cioè 80 milioni di euro.