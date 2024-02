Giuntoli voleva Zaccagni al Napoli: ora ci riprova per la Juventus

La Juventus insiste con decisione per Mattia Zaccagni, esterno offensivo della Lazio di Maurizio Sarri

© foto di www.imagephotoagency.it

La Juventus insiste con decisione per Mattia Zaccagni, esterno offensivo della Lazio di Maurizio Sarri. Secondo quanto riportato da Tuttosport, i bianconeri sono interessati all'attaccante, soprattutto perché non sanno ancora se riusciranno a concludere positivamente la trattativa per il rinnovo di Federico Chiesa. L'operazione comporterebbe un abbassamento pure del monte ingaggi perché l'attuale giocatore biancoceleste andrebbe a percepire la metà rispetto all'ex Fiorentina.

Zaccagni è anche un vecchio pallino di Cristiano Giuntoli, che già quando era al Napoli voleva acquistarlo dall'Hellas Verona e la stima nei suoi confronti è rimasta intatta. I tempi ora sembrano maturi per perfezionare un accordo per il 28enne, che non ha ancora raggiunto un'intesa per il rinnovo di contratto con la Lazio.