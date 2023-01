Gli arbitri del 20^ turno: Mariani per l'Inter e Aureliani per la Juve

Attraverso il proprio sito ufficiale, l'AIA ha reso noti i direttori di gara per il prossimo weekend di Serie A

Attraverso il proprio sito ufficiale, l'AIA ha reso noti i direttori di gara per il prossimo weekend di Serie A. Di seguito i fischietti in azione per le gare valide per la 20ª giornata del Campionato di Serie A 2022/23 in programma domenica 29 gennaio. Sarà il signor Daniele Orsato di Schio a fischiare allo stadio Maradona di Napoli, dove si giocherà il big match di questo turno, tra azzurri e Roma.

Bologna-Spezia Venerdì 27/01 H. 18.30

Massimi

Vecchi-D’ascanio

Iv: Minelli

Var: Di Bello

Avar: Muto

Lecce-Salernitana Venerdì 27/01 H. 20.45

Massa

Imperiale-Lombardo

Iv: Rutella

Var: Maresca

Avar: Ghersini

Empoli-Torino Sabato 28/01 H. 15.00

Marcenaro

Carbone-Giallatini

Iv: Cosso

Var: Abbattista

Avar: Maggioni

Cremonese-Inter Sabato 28/01 H. 18.00

Mariani

Bresmes-Scatragli

Iv: Miele G.

Var: Nasca

Avar: Dionisi