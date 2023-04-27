Gli arbitri del 32^ turno: fermati Fabbri-Aureliano dopo Juve-Napoli

Non compare il nome di Fabbri e non c'è Aureliano, rispettivamente arbitro e Var in Juve-Napoli, nelle designazioni per il 32esimo turno di campionato
27.04.2023 12:15 di Redazione Tutto Napoli.net Twitter:    vedi letture
Gli arbitri del 32^ turno: fermati Fabbri-Aureliano dopo Juve-Napoli
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Non compare il nome di Fabbri e non c'è Aureliano, rispettivamente arbitro e Var in Juve-Napoli, nelle designazioni per il 32esimo turno di campionato. Ecco tutte le designazioni:

LECCE – UDINESE     Venerdì 28/04 h. 18.30

MARCHETTI

COLAROSSI – MONDIN

IV:      GARIGLIO

VAR:     VALERI

AVAR:       DI MARTINO

SPEZIA – MONZA     Venerdì 28/04 h. 20.45

RAPUANO

LO CICERO – VIVENZI

IV:      SANTORO

VAR:     MARINI

AVAR:       DI PAOLO

NAPOLI – SALERNITANA     Sabato 29/04 h. 15.00

MARCENARO

MELI – ALASSIO

IV:       VOLPI

VAR:      DI MARTINO

AVAR:       FOURNEAU

ROMA – MILAN     Sabato 29/04 h. 18.00

ORSATO

BACCINI – BERTI

IV:     CAMPLONE

VAR:     DIPAOLO

AVAR:     ABBATTISTA

TORINO – ATALANTA      Sabato 29/04 h. 20.45

SACCHI

CARBONE – GIALLATINI

IV:      MAGGIONI

VAR:     BANTI

AVAR:     MARINI

INTER – LAZIO     h. 12.30

GUIDA

GALETTO – DI IORIO

IV:     PAIRETTO

VAR:     CHIFFI

AVAR:      AYROLDI

CREMONESE – H. VERONA     h. 15.00

DOVERI

TEGONI – IMPERIALE

IV:      ZUFFERLI

VAR:     IRRATI

AVAR:     MUTO

SASSUOLO – EMPOLI     h. 15.00

DIONISI

MASTRODONATO – BOTTEGONI

IV:     BARONI

VAR:      ABBATTISTA

AVAR:       LONGO S.

FIORENTINA - SAMPDORIA     h. 18.00

GIUA

PERETTI – DEL GIOVANE

IV:       GUALTIERI M.

VAR:      NASCA

AVAR:      MASSIMI

BOLOGNA – JUVENTUS     h. 20.45

SOZZA

PRETI – YOSHIKAWA

IV:     MINELLI

VAR:     MAZZOLENI

AVAR:       PAGANESSI