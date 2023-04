Gli arbitri del 32^ turno: fermati Fabbri-Aureliano dopo Juve-Napoli

Non compare il nome di Fabbri e non c'è Aureliano, rispettivamente arbitro e Var in Juve-Napoli, nelle designazioni per il 32esimo turno di campionato

Non compare il nome di Fabbri e non c'è Aureliano, rispettivamente arbitro e Var in Juve-Napoli, nelle designazioni per il 32esimo turno di campionato. Ecco tutte le designazioni: LECCE – UDINESE Venerdì 28/04 h. 18.30 MARCHETTI COLAROSSI – MONDIN IV: GARIGLIO VAR: VALERI AVAR: DI MARTINO SPEZIA – MONZA Venerdì 28/04 h. 20.45 RAPUANO LO CICERO – VIVENZI IV: SANTORO VAR: MARINI AVAR: DI PAOLO NAPOLI – SALERNITANA Sabato 29/04 h. 15.00 MARCENARO MELI – ALASSIO IV: VOLPI VAR: DI MARTINO AVAR: FOURNEAU ROMA – MILAN Sabato 29/04 h. 18.00 ORSATO BACCINI – BERTI IV: CAMPLONE VAR: DIPAOLO AVAR: ABBATTISTA TORINO – ATALANTA Sabato 29/04 h. 20.45 SACCHI CARBONE – GIALLATINI IV: MAGGIONI VAR: BANTI AVAR: MARINI INTER – LAZIO h. 12.30 GUIDA GALETTO – DI IORIO IV: PAIRETTO VAR: CHIFFI AVAR: AYROLDI CREMONESE – H. VERONA h. 15.00 DOVERI TEGONI – IMPERIALE IV: ZUFFERLI VAR: IRRATI AVAR: MUTO SASSUOLO – EMPOLI h. 15.00 DIONISI MASTRODONATO – BOTTEGONI IV: BARONI VAR: ABBATTISTA AVAR: LONGO S. FIORENTINA - SAMPDORIA h. 18.00 GIUA PERETTI – DEL GIOVANE IV: GUALTIERI M. VAR: NASCA AVAR: MASSIMI BOLOGNA – JUVENTUS h. 20.45 SOZZA PRETI – YOSHIKAWA IV: MINELLI VAR: MAZZOLENI AVAR: PAGANESSI