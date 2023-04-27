Gli arbitri del 32^ turno: fermati Fabbri-Aureliano dopo Juve-Napoli
Non compare il nome di Fabbri e non c'è Aureliano, rispettivamente arbitro e Var in Juve-Napoli, nelle designazioni per il 32esimo turno di campionato. Ecco tutte le designazioni:
LECCE – UDINESE Venerdì 28/04 h. 18.30
MARCHETTI
COLAROSSI – MONDIN
IV: GARIGLIO
VAR: VALERI
AVAR: DI MARTINO
SPEZIA – MONZA Venerdì 28/04 h. 20.45
RAPUANO
LO CICERO – VIVENZI
IV: SANTORO
VAR: MARINI
AVAR: DI PAOLO
NAPOLI – SALERNITANA Sabato 29/04 h. 15.00
MARCENARO
MELI – ALASSIO
IV: VOLPI
VAR: DI MARTINO
AVAR: FOURNEAU
ROMA – MILAN Sabato 29/04 h. 18.00
ORSATO
BACCINI – BERTI
IV: CAMPLONE
VAR: DIPAOLO
AVAR: ABBATTISTA
TORINO – ATALANTA Sabato 29/04 h. 20.45
SACCHI
CARBONE – GIALLATINI
IV: MAGGIONI
VAR: BANTI
AVAR: MARINI
INTER – LAZIO h. 12.30
GUIDA
GALETTO – DI IORIO
IV: PAIRETTO
VAR: CHIFFI
AVAR: AYROLDI
CREMONESE – H. VERONA h. 15.00
DOVERI
TEGONI – IMPERIALE
IV: ZUFFERLI
VAR: IRRATI
AVAR: MUTO
SASSUOLO – EMPOLI h. 15.00
DIONISI
MASTRODONATO – BOTTEGONI
IV: BARONI
VAR: ABBATTISTA
AVAR: LONGO S.
FIORENTINA - SAMPDORIA h. 18.00
GIUA
PERETTI – DEL GIOVANE
IV: GUALTIERI M.
VAR: NASCA
AVAR: MASSIMI
BOLOGNA – JUVENTUS h. 20.45
SOZZA
PRETI – YOSHIKAWA
IV: MINELLI
VAR: MAZZOLENI
AVAR: PAGANESSI