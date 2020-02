Gli arbitri della 25^ giornata: torna subito Giua dopo il rigore negato a Milik col Lecce

Giua, l'arbitro di Napoli-Lecce, torna in campo. Sarà al Var per la sfida della Fiorentina col Milan. C'è La penna per la Juventus e, come detto, Orsato per il Napoli. Ecco tutte le designazioni arbitrali per la sesta di ritorno:

ATALANTA – SASSUOLO

MANGANIELLO

BINDONI – VALERIANI

IV: FOURNEAU

VAR: FABBRI

AVAR: ALASSIO



BOLOGNA – UDINESE Sabato 22/02 h. 15.00

PASQUA

CECCONI – PAGNOTTA

IV: VOLPI

VAR: DI PAOLO

AVAR: MELI



BRESCIA - NAPOLI Venerdì 21/02 h. 20.45

ORSATO

GIALLATINI – VECCHI

IV: MARINELLI

VAR: CHIFFI

AVAR: PRETI



FIORENTINA – MILAN Sabato 22/02 h. 20.45

CALVARESE

VIVENZI – DEL GIOVANE

IV: GIUA

VAR: NASCA

AVAR: CARBONE



GENOA – LAZIO h. 12.30

MARESCA

TEGONI – ROCCA

IV: ABBATTISTA

VAR: MASSA

AVAR: LO CICERO



H. VERONA – CAGLIARI

PAIRETTO

TOLFO – IMPERIALE

IV: SACCHI

VAR: BANTI

AVAR: PRETI



INTER – SAMPDORIA h. 20.45

MARIANI

MONDIN – GALETTO

IV: PICCININI

VAR: AURELIANO

AVAR: PASSERI



ROMA – LECCE h. 18.00

GIACOMELLI

RANGHETTI – BRESMES

IV: MASSIMI

VAR: MAZZOLENI

AVAR: COSTANZO



SPAL – JUVENTUS Sabato 22/02 h. 18.00

LA PENNA

LONGO – PRENNA

IV: BARONI

VAR: DI BELLO

AVAR: DE MEO



TORINO – PARMA

ABISSO

PERETTI – CALIARI

IV: ILLUZZI

VAR: VALERI

AVAR: SCHENONE