Gli ex azzurri protagonisti di Samp-Cagliari: Pavoletti ha la meglio su Gabbiadini

Intanto in Serie A si gioca, almeno qualcuno. Finisce fra i fischi di Marassi il match fra Sampdoria e Cagliari con i rossoblu che conquistano tre punti vitali per la rincorsa salvezza imponendosi 2-1 con i gol di Deiola e Pavoletti. Per i blucerchiati a nulla è servito il vantaggio iniziale di Gabbiadini.