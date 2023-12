Gol all'esordio dal 1' per Yildiz: Juve avanti a Frosinone 1-0 al 45'

È un gol di Kenan Yildiz, nel giorno del suo esordio da titolare in Serie A, a decidere in qui la partita tra il Frosinone e la Juventus.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

È un gol di Kenan Yildiz, nel giorno del suo esordio da titolare in Serie A, a decidere in qui la partita tra il Frosinone e la Juventus. Una giocata sublime del 18enne turco, che con una magia sblocca una partita intensa, complicata, molto chiusa e povera di grosse occasioni.

La reazione della squadra di Di Francesco arriva su una punizione di Barrenechea, che sfiora la traversa, ma per il resto i ciociari non creano grossi pericoli. Una gara tirata, che ha già costretto ad un cambio per parte i due tecnici: out Alex Sandro nella Juve, Lirola nel Frosinone: dentro Gatti e Baez. Con l’andare della gara il Frosinone prende coraggio e prende campo, provando a pungere sulle fasce. La Juve reagisce per lo più in ripartenza e proprio su una di queste sfiora il bis con Kostic, che in area sparacchia alto. È l’ultimo sussulto del primo tempo, che si chiude con la squadra di Allegri sopra di un gol.