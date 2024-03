Gol e spettacolo a Marassi: il Monza si fa riprendere due volte ma batte il Genoa nel finale

Altalena di emozioni al "Ferraris" con il Monza che fa il grande colpo ed espugna il campo del Genoa imponendosi per 3-2

Altalena di emozioni al "Ferraris" con il Monza che fa il grande colpo ed espugna il campo del Genoa imponendosi per 3-2 grazie ai gol di Pessina, Mota Carvalho e Daniel Maldini. Per i rossoblu non sono servite le reti di Gudmundsson e Vitinha che hanno momentaneamente ribaltato il punteggio da 0-2 a 2-2.