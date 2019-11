Gol e spettacolo alla Sardegna Arena: il Cagliari sale (momentaneamente) terzo in classifica

Gol e spettacolo alla Sardegna Arena. Il Cagliari ha battuto la Fiorentina per 5-2. I sardi si portano subito in vantaggio con un gol di Rog al 17' del primo tempo. Il raddoppio ha portato la firma di Pisacane, che al 26' ha trovato il gol del 2-0. Al 34' Simeone ha firmato il gol del 3-0 con una splendida magia di tacco. Nella seconda frazione, al 54' i cagliaritani hanno trovato subito il 4-0 con Joao Pedro e al 65' Nainggollan ha portato i suoi addirittura sul 5-0. E' arrivata troppo tardi la reazione della Fiorentina che prima al 75' e poi al 87' Con Vlahovic ha accorciato le distanze. Al triplice fischio finale, i rossoblu salgono momentaneamente al terzo posto in classifica con 24 punti mentre la squadra di Montella resta a 16 punti.