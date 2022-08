Gol e spettacolo tra Spezia e Sassuolo: 2-2 pirotecnico al Picco

Succede di tutto al Picco tra Spezia e Sassuolo, ma la sfida termina 2-2

Succede di tutto al Picco tra Spezia e Sassuolo, ma la sfida termina 2-2. Dopo il 2-1 del primo tempo delle Aquile con le reti di Bastoni e Nzola che hanno risposto al vantaggio di Frattesi, nella ripresa sono i neroverdi a dominare, a trovare il pareggio e a rischiare anche di vincerla nel finale, complice anche la superiorità numerica per il rosso ad Ekdal. Un punto a testa per Gotti e Dionisi, che avranno molto da rivedere in settimana.