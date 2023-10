Gol in mischia al 97', la Juventus batte il Verona: Gatti graziato (come su Kvara) dal VAR

All'ultima azione al 97' arriva il gol di Cambiaso - su un mischione in area - che regala i 3 punti alla Juventus contro il Verona

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

All'ultima azione al 97' arriva il gol di Cambiaso - su un mischione in area - che regala i 3 punti alla Juventus contro il Verona. Fa discutere sui social il colpo sferrato da Gatti a Djuric che il VAR non ha segnalato graziando il difensore che peraltro sull'azione finale del gol va a fornire il cross. Risultato pesantissimo per la Juventus che con questi 3 punti si porta momentaneamente in testa alla classifica.