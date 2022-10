Gol irregolare di Messias, moviola Gazzetta: "C'era fallo, dinamica chiara"

La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina analizza gli episodi da moviola di Torino-Milan, soffermandosi sull'azione che ha portato al gol di Messias.





La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina analizza gli episodi da moviola di Torino-Milan, soffermandosi sull'azione che ha portato al gol di Messias.

"Sul lancio lungo di Tonali, Messias - posizionato dietro al difendente - sbraccia e sbilancia Buongiorno che cerca di andare in protezione pur vedendo l’uscita di Vanja: per Abisso non esiste fallo ma la dinamica è chiara anche se il Var (Aureliano) rispetta la scelta del campo".