GRAFICO - Top 11 Serie A, per il ranking Wyscout un solo azzurro e l'Atalanta batte la Juve

La piattaforma Wyscout ha stilato la top 11 di Serie A 2019/2020 basata su indice, disponibile con Wyscout Rankings, che ordina i giocatori in una competizione per ogni posizione in base alle loro statistiche. In questa formazione c'é tanta Atalanta in difesa, nessun giocatore dell'Inter in tutto l'undici, niente Juve in retroguardia e un solo giocatore bianconero di movimento in assoluto oltre a Szczesny tra i pali. Non c'è l'MVP della Serie A, Paulo Dybala, ma i numeri questo raccontano: di un centrocampo che nonostante siano state prese in considerazione anche stats riguardanti la fase difensiva, è profondamente d'attacco, con Insigne e Kulusevski esterni. Davanti i capocannonieri, Cristiano Ronaldo e ancor di più Immobile.

La formazione: Szczesny (Juventus); Faraoni (Hellas Verona), Toloi (Atalanta), Djimsiti (Atalanta), Gosens (Atalanta); Kulusevski (Parma), Luis Alberto (Lazio), Gomez (Atalanta), Insigne (Napoli); Immobile (Lazio), Cristiano Ronaldo (Juventus).