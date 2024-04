Grassi: "Siamo contenti! Abbiamo affrontato una grande squadra riuscendo a limitarli"

Al termine della partita contro il Napoli, vinta con il punteggio di 1-0, si è presentato in sala stampa il calciatore dell'Empoli Alberto Grassi

Vittoria importantissima non solo per il risultato ma anche per l'atteggiamento dimostrato.

"Siamo davvero contenti, abbiamo affrontato una grande squadra ma abbiamo mostrato un grande atteggiamento e abbiamo messo in campo una grande intensità".

Cosa ne pensi della tua prestazione dopo tanto tempo in campo come titolare?

"Son contento perché abbiamo vinto, dobbiamo continuare su questa squadra. Se noi mettiamo questo tipo di intensità possiamo dire la nostra con tutti".

Che difficoltà avete incontrato?

"Loro hanno giocatori di grande qualità ma noi siamo stati bravi a limitarli".