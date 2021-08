Grinta e spettacolo, ma niente gol: l'Atalanta non va oltre lo 0-0 in casa col Bologna

Grinta, spettacolo, ma anche tanti errori e nessun gol. Si chiude 0-0 la sfida tra Atalanta e Bologna, match valido per la seconda giornata di campionato. Buon approccio da parte dei padroni di casa rispetto alla sfida di Torino, gli uomini di Gasperini sono riusciti a giocare con maggiore aggressività. È mancato lo spunto in zona gol, Muriel e Ilicic non sono riusciti a trovare la giocata giusta per poter far male a Skorupski. Buona prova da parte della squadra di Mihajlovic dopo i due gol subiti contro la Salernitana: sono mancate le reti, ma questa volta la difesa dei felsinei è riuscita a reggere l’urto. Un punto a testa che non fa sorridere nessuno, ma che scontenta di più la Dea. Ora si andrà al riposo per trovare la condizione giusta in vista della ripresa.