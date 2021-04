Guai per il Milan nella corsa Champions: due big rischiano di stare ancora fuori

Oggi Zlatan Ibrahimovic si allenato a parte e resta in dubbio, come Theo Hernandez, per il match di lunedì in casa della Lazio. Chi sta meglio invece è Ismael Bennacer che dovrebbe essere recuperato per la trasferta di Roma. Le condizioni dell'attaccante svedese e del terzino francese verranno valutati nei prossimi giorni, ma la sensazione è che una decisione su di loro verrà presa solo all'ultimo. Lo riferisce Sky.