Guarderà Napoli-Milan? Pirlo: "Contento di passare una domenica rilassata a guardarle tutte..."

Andrea Pirlo, tecnico della Juventus, parla a Sky Sport dopo il 2-0 al Cagliari. "Era quello che volevamo: avevo chiesto ai ragazzi una grande prestazione per dare energia al lavoro che stiamo facendo. L'abbiamo fatta dal primo all'ultimo minuto. Era importante non prendere gol per prendere fiducia".

Su De Ligt "Matthijs è stato bravo, scalpitava, ero curioso anche io di vederlo in campo. E' un campione, lo ha dimostrato nella prima gara dopo tanto tempo. Lo ha fatto vedere dopo tanto tempo".

Su Ronaldo "Va tenuto così il nostro giovanotto, finché fa due gol a partita ce lo teniamo stretto... Mi ha dato grande disponibilità negli allenamenti, nelle partite, per qualsiasi cosa. I suoi gol e le sue doti non sono naturali, siamo fortunati che giochi alla Juventus".

Su Arthur "E' un giocatore importante per noi, è venuto da un periodo d'ambientamento. Si allenava in modo diverso, gli serviva tempo per trovare la forma fisica. Al Barcellona era fuori, gli serviva ritrovare il livello fisico ma gioca a calcio come pochi".

Su Bernardeschi "Sono felice per lui, della sua prestazione. Giocare in Nazionale gli ha fatto bene ma è forte, ha solo bisogno di sentirsi libero di testa. Non deve pensare tanto a quel che succede fuori, ha tante qualità".

Su Napoli-Milan "Sono contento di passare una domenica rilassata a guardarmi tutte le gare, come va va...".