Guardiola alla Juve? No. Il suo discorso alla squadra: "Resto al City anche in League Two"

Arrivano dettagli e retroscena su quello che Pep Guardiola avrebbe detto ai giocatori nella riunione di sabato. "Qualsiasi lega o campionato in cui saremo, credetemi, sarò qui. Anche se ci manderanno in League Two, resterò qui. E' il momento di restare uniti", il sunto del discorso dell'allenatore del Manchester City fatto al gruppo.