Guardiola, altro che Juve: "Sono del Man City, non c'è posto migliore"

Pep Guardiola dice addio... All'addio. Chiudendo alle voci, ai rumors, con una dichiarazione d'amore importante rilasciata al sito ufficiale del Manchester City, nei confronti non solo dei Citizens ma dell'intero movimento calcistico inglese. "Credo che non ci sia un posto migliore al Mondo, per un allenatore, che l'Inghilterra. La paragono a Spagna e Germania, non sono stato altrove ma credo sarebbero simile. Se andassi in Italia sarebbe come la Spagna. Altrove, ti fischiano se perdi, qui ti supportano sempre. Ho la maglia blu, sono uno di voi".