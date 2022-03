Guerra in Ucraina, l'allenatore dell'Udinese Cioffi amaro: "Là si spara e qua si gioca..."

Amaro il commento del tecnico dell'Udinese Gabriele Cioffi, che in conferenza stampa parla così del conflitto in corso in Ucraina

TuttoNapoli.net © foto di DANIELE MASCOLO Amaro il commento del tecnico dell'Udinese Gabriele Cioffi, che in conferenza stampa parla così del conflitto in corso in Ucraina: "Qua si gioca e in Ucraina si spara, quindi qualsiasi risposta diventa banale e retorica. La mia opinione è che la maggior parte delle guerre sono guerre di pochi. Purtroppo le persone si trovano a sparare per obiettivi o fini che non sono loro. Va dato un grande supporto al popolo ucraino che sta subendo questa follia".