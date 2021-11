Gunter torna sull'ultimo Napoli-Verona: "Meritavamo di pareggiare e così è stato"

Koray Gunter, difensore dell'Hellas Verona, in un'intervista rilasciata al quotidiano L'Arena è tornato sull'ultimo Napoli-Verona, quello che ha tolto la Champions League gli azzurri: "Ricordo poco della partita dell'anno scorso. È stata una partita come un’altra. Meritavamo di pareggiarla e così è stato. Quello che c’è da prendere, prendiamo. Il resto non conta. Oggi? È una squadra piena di stelle. Non sarebbe male mancasse Osimhen".