Hellas, furia Juric contro gli arbitri per il rigore alla Roma: "Che banda, siete senza vergogna!"

Serata complicata per il tecnico dell'Hellas Verona Ivan Juric all'Olimpico contro la Roma. In occasione del calcio di rigore assegnato ai giallorossi, infatti, il tecnico croato si è fatto espellere per frasi particolarmente dure rivolte all'indirizzo della squadra arbitrale. "Che banda siete... Siete senza vergogna" è il virgolettato che il Corriere dello Sport attribuisce a Juric quale causa del rosso arrivato dall'arbitro Maresca di Napoli.