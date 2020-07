Hellas-Inter, le formazioni ufficiali: fuori Eriksen e Lautaro, dentro Alexis

L'Inter ha diramato la formazione ufficiale per la sfida contro l'Hellas Verona. Titolare Borja Valero sulla trequarti, Sanchez in avanti al posto di Lautaro Martinez. In difesa rientra Godin.

Hellas Verona (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Gunter, Kumbulla; Faraoni, Amrabat, Veloso, Dimarco; Pessina, Lazovic; Stepinski.

Inter (3-4-1-2): Handanovic; Godin, de Vrij, Skriniar; Candreva, Gagliardini, Brozovic, Young; Borja Valero; Sanchez, Lukaku.