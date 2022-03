Hellas, le ultime sulle condizioni di Barak e Lazovic

Ne parla l'edizione odierna de L'arena

Situazione in casa Hellas in vista della sfida al Napoli. Ne parla l'edizione odierna de L'arena, che spiega come siano in miglioramento le condizioni di Antonin Baràk, rimasto fuori contro la Fiorentina a causa della contusione all'anca che lo aveva costretto ad abbandonare anzitempo il match casalingo con il Venezia.

Per quanto riguarda Lazovic, costretto a lasciare il campo durante il match con la Fiorentina, si tratta di un semplice affaticamento che non dovrebbe precludere la sua presenza domenica contro il Napoli.