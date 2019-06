Hellas neo-promosso potrebbe non giocare a Verona: servono lavori, chiesta proroga alla Lega

Il Comune di Verona dovrà provvedere a rendere a norma il Bentegodi entro l'inizio del prossimo campionato, scrivono i colleghi di Tggialloblù illustrando la situazione dell'Hellas neo-promosso: "Servono alcuni lavori (seggiolini e impianto elettrico) per non avere la bocciatura della Lega di serie A. Il Comune (a cui le due società, Verona e Chievo, devono canoni arretrati per oltre cinque milioni di euro) dovrà provvedere in fretta. Il sindaco Sboarina confida in una proroga anche davanti alla prospettiva di iniziare i lavori per la costruzione del nuovo stadio. Intanto il Verona ha indicato come possibili sedi alternative il Braglia di Modena e il Rocco di Trieste".