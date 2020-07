Hellas-Parma, le formazioni ufficiali: Rrahmani parte dall'inizio

Queste le formazioni ufficiali della gara tra Hellas Verona e Parma in programma alle 21:00, tra due formazioni che si giocano un pezzo di sogno europeo. Al posto dello squalificato Kumbulla c'è Dawidowicz, davanti Juric sceglie Di Carmine. Nel Parma c'è Bruno Alves e non Dermaku in mezzo, davanti chance per Caprari e Gervinho in panchina.

Hellas Verona (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Gunter, Dawidowicz; Faraoni, Amrabat, Veloso, Dimarco; Verre; Borini, Di Carmine.

Parma (4-3-3): Sepe; Laurini, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo; Hernani, Brugman, Barillà; Kulusevski, Cornelius, Caprari.