Hellas-Salernitana, le formazioni ufficiali: esordio dal 1' per Depaoli. Gondo-Djuric davanti

Sono state ufficializzate le formazioni del secondo posticipo della 21ª giornata di Serie A tra Hellas Verona e Salernitana. I campani tornano in campo dopo lo stop dell'Epifania: la sfida del Bentegodi contro il Verona mette di fronte due delle formazioni più colpite dal Covid nelle ultime settimane. Tudor si affida ad un undici molto simile a quello schierato a La Spezia: l'unica variazione sul tema riguarda il binario di destra, dove agirà Depaoli (all'esordio dal primo minuto in gialloblù) e non Tameze. Nei granata è confermata l'assenza di Franck Ribery: toccherà dunque a Gondo e Djuric dividere il fronte offensivo.

HELLAS VERONA (3-4-2-1): Pandur; Casale, Gunter, Ceccherini; Depaoli, Ilic, Veloso, Lazovic; Lasagna, Caprari; Simeone.

A disposizione: Chiesa, Kivila, Barak, Kalinic, Rüegg, Pierobon, Tameze, Florio.

Allenatore: Igor Tudor.

SALERNITANA (3-5-2): Belec; Veseli, Gyomber, Gagliolo; Zortea, Coulibaly, Di Tacchio, Kastanos, Jaroszynski; Gondo, Djuric.

A disposizione: Fiorillo, De Matteis, Schiavone, Bonazzoli, Kechrida, Capezzi, Delli Carri, Cannavale, Motoc, Russo, Perrone.

Allenatore: Stefano Colantuono.