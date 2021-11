Hellas, tutti negativi i tamponi: sospiro di sollievo dopo la positività di Tudor

Sospiro di sollievo in casa Hellas Verona e indirettamente in casa Napoli, ultimo avversario del Napoli. Dopo la positività del tecnico Igor Tudor, c'era infatti apprensione per l'esito dei tamponi effettuati al gruppo squadra, risultati tutti negativi.

Questo il comunicato del club scaligero: "Hellas Verona FC comunica che sono risultati tutti negativi i test diagnostici Covid-19 cui si sono sottoposti nella giornata di ieri, mercoledì 10 novembre, i componenti del gruppo squadra".