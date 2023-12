Hellas Verona-Cagliari, le formazioni ufficiali: Oristanio-Pavoletti dal 1'

Baroni s'affida dunque al 4-2-3-1 con Henry unica punta supportato da Ngonge, Suslov e Saponara.

L'Hellas Verona accoglie il Cagliari nella 17a giornata di Serie A. Gara fondamentale per la corsa salvezza, due i punti di differenza tra le due squadre: una sola vittoria per gli uomini di Ranieri nelle ultime cinque partite, sono invece 14 le gare senza successi per i padroni di casa.

Baroni s'affida dunque al 4-2-3-1 con Henry unica punta supportato da Ngonge, Suslov e Saponara. In mediana spazio al duo Duda-Hongla. Solito 3-5-2 per Claudio Ranieri, il tecnico romano manda in campo Oristanio-Pavoletti dal primo minuto con Prati in cabina di regia. Lapadula, invece, partirà dalla panchina. L'obiettivo è conquistare la prima vittoria lontano da Cagliari. Ecco le scelte dei due tecnici:

HELLAS VERONA (4-2-3-1): Montipò; Tchatchoua, Hien, Dawidowicz, Terracciano; Duda, Hongla; Ngonge, Suslov, Saponara; Henry.

A disposizione: Berardi, Perilli, Amione, Doig, Magnani, Cabal, Coppola, Lazovic, Charlys, Djuric, Cruz, Kallon, Jordi Mboula, Bonazzoli. All. Baroni

CAGLIARI (4-3-1-2): Scuffet; Nandez, Goldaniga, Dossena; Augello, Makoumbou, Prati, Hatzidiakos, Viola; Oristanio, Pavoletti.

A disposizione: Radunovic, Aresti, Wieteska, Zappa, Obert, Di Pardo, Mancosu, Deiola, Pereiro, Jankto, Sulemana, Azzi, Lapadula, Petagna, Luvumbo.

All. Ranieri