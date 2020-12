Hellas Verona-Cagliari, le formazioni ufficiali: titolare gli ex azzurri Rog e Pavoletti

Sono ufficiali le formazioni di Hellas Verona-Cagliari, sfida in programma alle 12.30 al Bentegodi valida per la 10^ giornata di Serie A. Juric si affida a Lazovic (guarito dal Covid) sulla fascia e a Di Carmine in avanti (alle sue spalle agiranno Barak e Zaccagni). Dimarco è il centrale di difesa. Tanti assenti per Di Francesco, ma Joao Pedro stringe i denti e parte titolare alle spalle di Pavoletti. Di seguito gli schieramenti ufficiali:

HELLAS VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Dawidowicz, Dimarco, Ceccherini; Faraoni, Tameze, Veloso, Lazovic; Barak, Zaccagni; Di Carmine.

Allenatore: Ivan Juric.

CAGLIARI (4-2-3-1): Cragno; Faragò, Waluwiewicz, Carboni, Tripaldelli; Marin, Rog; Zappa, Joao Pedro, Sottil; Pavoletti.

Allenatore: Eusebio Di Francesco.