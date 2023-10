Hellas Verona, domani allenamento a porte chiuse: il report in vista di Napoli

Oggi, martedì 17 ottobre, allo Sporting Center 'Paradiso', i gialloblù hanno svolto una seduta di allenamento mattutina.





Oggi, martedì 17 ottobre, allo Sporting Center 'Paradiso', i gialloblù hanno svolto una seduta di allenamento mattutina. Di seguito il report: lavoro di forza in palestra, rapidità in campo e tattica. Domani, mercoledì 18 ottobre, è in programma una seduta di allenamento mattutina a porte chiuse.