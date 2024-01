Hellas Verona, lavoro tattico in vista di Napoli: il report del club

Oggi, mercoledì 31 gennaio, allo Sporting Center 'Paradiso', l'Hellas Verona hanno svolto una seduta di allenamento mattutina.





Di seguito il report del club gialloblù in vista del match di domenica contro il Napoli al Maradona: lavoro di forza in palestra, agilità e lavoro tattico. Domani, giovedì 1 febbraio, è in programma una seduta di allenamento mattutina, a porte chiuse.