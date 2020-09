Hellas Verona-Roma, le formazioni ufficiali: Dzeko out, Fonseca col falso 9

Non c'è Dzeko nella formazione scelta da Paulo Fonseca per la sfida all'Hellas Verona di stasera. Il bosniaco, in procinto di trasferirsi alla Juventus dopo la rinuncia a Suarez, non viene rischiato dal tecnico lusitano, costretto a schierare Mkhitaryan come falso nueve, mentre alle sue spalle agiranno Pellegrini e Pedro, all'esordio in giallorosso. A centrocampo si rivedere Karsdorp, mentre sull'out sinistro spazio a Spinazzola, con Diawara e Veretout al centro. In difesa trova spazio Cristante, che agirà da centrale con Mancini e Ibanez ai lati, mentre in porta Mirante viene preferito a Pau Lopez:

HELLAS VERONA (3-4-1-2): Silvestri; Cetin, Gunter, Empereur; Faraoni, Tamèze, Veloso, Dimarco; Danzi; Tupta, Di Carmine.

A disposizione: Berardi, Pandur, Lovato, Barak, Stepinski, Udogie, Ilic, Bocchetti, Ruegg, Zaccagni, Casale.

Allenatore: Juric.

Nella squadra di casa, Juric è costretto a cambiare e molto rispetto all'ultima gara dell'anno scorso: Tupta e Di Carmine saranno gli attaccanti, con Danzi alle loro spalle. A centrocampo esordio da titolare per Tameze, che affiancherà Veloso, mentre Dimarco e Faraoni saranno gli esterni. Difesa come da attese, con Gunter a coordinare i movimenti di Cetin ed Empereur, davanti al solito Silvestri.

ROMA (3-4-2-1): Mirante; Mancini, Cristante, Ibanez; Karsdorp, Diawara, Veretout, Spinazzola; Pellegrini, Pedro; Mkhitaryan.

A disposizione: Pau Lopez, Boer, Bruno Peres, Kumbulla, Santon, Calafiori, Villar, Kluivert, Antonucci, Perez, Dzeko.

Allenatore: Fonseca.