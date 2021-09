Hellas Verona-Roma, le formazioni ufficiali: Shomurodov alle spalle di Abraham

Sono ufficiali le formazioni di Hellas Verona-Roma, match delle 18 valido per la quarta giornata di Serie A. La Roma, dopo il sesto successo consecutivo tra campionato e Conference League, va in casa del Verona per cercare di rimanere in testa alla classifica. Mourinho conferma il 4-2-3-1 con Tammy Abraham supportato da Zaniolo, Pellegrini e Shomurodov. Sorpresa Bessa per Igor Tudor, confermato il 3-4-2-1 con Simeone unica punta.

HELLAS VERONA (3-4-2-1): Montipò; Dawidowicz, Günter, Ceccherini; Faraoni, Barak, Ilic, Lazovic; Bessa, Caprari; Simeone

A disposizione: Pandur, Berardi, Kalinic, Lasagna, Cetin, Casale, Cancellieri, Magnani, Ragusa, Tameze, Hongla

Allenatore: Igor Tudor

ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibanez, Calafiori; Cristante, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, Shomurodov; Abraham

A disposizione: Boer, Fuzato, Smalling, Villar, Carles Perez, Majoral, Kumbulla, Diawara, Darboe, Tripi, Mkhitaryan, El Shaarawy

Allenatore: José Mourinho